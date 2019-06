Apertura al traffico di Piazza Cairoli: c’è chi dice no

Coro di no alla notizia dell’apertura al traffico di piazza Cairoli. Ad intervenire per il Partito Democratico messinese il presidente dell’assemblea provinciale Giuseppe Siracusano che dichiara: “La decisione della Giunta De Luca di riaprire al traffico veicolare Piazza Cairoli è vergognosa. Piazza Cairoli rappresenta uno dei pochi luoghi vivibili e sostenibili della nostra Città, nonostante il disinteresse di questa Amministrazione, che in questo anno non si è mai curata di valorizzarla adeguatamente. Una città civile ed a vocazione turistica merita spazi di aggregazione sempre maggiori, anche attraverso la progressiva pedonalizzazione del centro. Questa è la strada seguita, per non andare lontano, da realtà molto simili alla nostra come Catania, Palermo e Reggio Calabria.

La decisione odierna, invece, proietta ancora di più Messina verso una drammatica provincializzazione, anche culturale, che non sembra dispiacere ai nostri avventurosi amministratori. Nei prossimi giorni le forze sane della Città dovranno mobilitarsi, come spesso hanno saputo fare in passato, per manifestare un’idea di Messina diversa da quella immaginata dal Sindaco attuale, ossia una Città civile e vivibile ma, soprattutto, Europea”.

Anche Cambiamo Messina dal basso interviene e lancia una mobilitazione per il 21 giugno invitando tutte le realtà politiche, sindacali, culturali e associative in genere, a singoli cittadini ad aderire a questo appello e coordinarsi insieme per l’organizzazione di questo evento. “La decisione dell’amministrazione De Luca di riaprire al traffico Piazza Cairoli, seppur in via sperimentale, è scellerata e inqualificabile, tanto nel metodo – secondo cui qualche “commerciante” dovrebbe decidere le sorti di una delle piazze centrali della città – quanto nel merito, che ci riporta indietro di anni, in netta controtendenza con tutte le città medio-grandi d’Europa.

L’amministrazione De Luca ci vuole sopiti e silenti, ma noi non ci stiamo.

Pertanto, come già fatto a difesa dell’area pedonale natalizia di via dei Mille e di tutti quegli spazi a misura di persona, dedicati alla socialità ed alla condivisione, abbiamo deciso di scendere in piazza. E invitiamo quindi tutte quelle persone che, come noi, trovano questa scelta folle e inaccettabile, a fare sentire la propria voce, unendosi al presidio che si terrà a Piazza Cairoli, venerdì 21 giugno, alle ore 18.30”.

