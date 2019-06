Messina, piazza Cairoli riapre al traffico: divieto solo nei week-end

Cento dieci firme per giustificare una delibera che di certo farà discutere fuori e dentro Palazzo Zanca.

Il sedicente dimissionario sindaco di Messina, Cateno De Luca ed il suo vicesindaco, Salvatore Mondello hanno deciso infatti di accogliere la richiesta avanzata dall’associazione MessinaInCentro alla guida di Lino Santoro Amante e del suo portavoce Davide Gambale.

Il provvedimento dovrà essere ratificato comunque dal consiglio comunale, e sarà sperimentale, fino al 30 settembre. Nel frattempo la questione sarà valutata nell’ambito del Piano urbano del traffico, in fase di redazione. Piano nel quale, ha rivelato il vicesindaco Mondello, verrà valutata la percorribilità della pedonalizzazione della cortina del porto.

I commercianti associati a MessinInCentro, ritengono “di aver subito dalla chiusura di Piazza Cairoli un danno economico incalcolabile con un vistoso calo dei nostri fratturati. Pertanto chiediamo la riapertura al traffico veicolare della piazza dal lunedì al venerdì, con parcheggio a pagamento per la sosta breve ai margini della stessa, e la pedonalizzazione dal venerdì pomeriggio ore 15, alla domenica sera ore 24, mediante il posizionamento di barriere amovibili. Siamo comunque consapevoli che questa amministrazione abbia fatto richiesta di finanziamenti per la riqualificazione della piazza, per dare un volto diverso più vivibile non solo in chiave commerciale ma anche in chiave turistica, unica vocazione naturale di Messina”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it