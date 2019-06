Play The Game: a Messina il talent teatrale per giovani artisti siciliani

Autonomo Regionale Teatro di Messina nella sezione “Amministrazione trasparente” allavoce “Avvisi di Manifestazione d’interesse”.

In fondo all’articolo troverete i moduli scaricabili



REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Possono inviare manifestazione di interesse, inviando l’apposita richiesta entro i termini e

secondo le modalità stabilite i possessori di tutti i seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana o comunitaria; è ammessa la candidatura anche di cittadini Extracomunitari ma solamente se in

possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o studio in corso di

validità alla data di presentazione della candidatura;

– età compresa tra 16 anni (compiuti alla data di presentazione della manifestazione di

interesse e con regolare nulla osta da parte dei genitori esercenti la patria potestà) e

30 anni di età (può presentare domanda chi non ha ancora compiuto il 31esimo anno);

– possesso di diploma di scuola media;

– ottima conoscenza della lingua italiana;

– buona conoscenza della lingua inglese;

– non essere stato condannato, anche con sentenza definitiva, per delitti non colposi;

– idoneità psicofisica allo svolgimento delle attività teatrali;

– disponibilità a svolgere attività teatrale per spettacoli o eventi prodotti dall’Ente

Autonomo Regionale Teatro di Messina, sia in orario diurno che serale, sia nei giorni

feriali che nei giorni festivi.

OGGETTO DELLA SELEZIONE

Costituiranno titolo preferenziale le competenze in ingresso relative alle tecniche

performative e di espressione corporea, alla conoscenza della lingua inglese, alle

pregresse esperienze nel settore delle arti performative.

I candidati in possesso dei requisiti come previsto dal suddetto avviso saranno convocati

per la selezione che consisterà in:

– Analisi dei curricula, dei titoli di studio e degli eventuali requisiti;

– Prova pratica attitudinale volta a valutare coordinazione, ritmo e prosodia consistente

nell’esecuzione di:

1) Prova di recitazione e performativa;

2) Prova di espressività vocale e creativa;

3) Prova di espressività fisica;

– Colloquio individuale volto a valutare la predisposizione, personalità e cultura del

candidato e più in generale sulle materie oggetto della manifestazione d’interesse, sul

grado di motivazione dell’aspirante allievo, sull’interesse per i contenuti del corso;

– Valutazione curriculum.

Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria per ogni disciplina artistica

TIPOLOGIA DEL PROGRAMMA

“Play the Game” è un programma teatrale del genere talent show strutturato in forma di

gara che ha la finalità di scoprire e lanciare artisti.

Il programma si articola in 13/14 puntate di Prime Time in teatro, 5/6 puntate dedicate alle audizioni e alla selezione dei candidati che verranno trasmesse in streaming nei social, 8/9 rappresentazioni di spettacoli antologici.

Lo schema di programmazione ed il numero di puntate possono variare secondo le

esigenze della produzione.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PER L’ANNO 2019

L’edizione 2019 di Play the Game prevede una sfida fra gli artisti e si divide in due momenti: casting e gara live.

Per i Casting sarà effettuata una selezione fra tutti i partecipanti (sfidanti).

I casting degli sfidanti hanno l’obiettivo di individuare i 20 migliori talenti per la gara vera e propria.

I casting si articoleranno in due fasi.

Nella prima fase “le Auditions” (in cui i concorrenti dovranno esibirsi davanti ai giudici) si

procederà alla selezione di N° 50 concorrenti secondo il criterio di 5 voti a favore su 7.

I selezionati avranno così accesso alla competizione.

La fase successiva è quella della scelta di 20 concorrenti che hanno accesso al live.

La scelta sarà effettuata fra coloro che hanno superato le Auditions ed è compiuta a

insindacabile giudizio della commissione.

Ai live, andranno in gara ben 20 concorrenti che saranno inseriti dai coach in spettacoli

antologici da rappresentare in Teatro.

I giudici/mentori valuteranno le doti artistiche dei partecipanti e commenteranno le

esibizioni. Le valutazioni, i pareri e le eventuali votazioni dei giudici/mentori, ovunque

espressi nel programma sono assunti a loro assoluta discrezione e non sono appellabili.

Accanto ai giudici delle due squadre durante i live ci potrà essere un personaggio del mondo dello spettacolo, invitato in qualità di giudice “extra”, che commenterà e darà il proprio giudizio sulle esibizioni.

Le sfide si susseguiranno per sette puntate che fungono da ulteriore selezione.

Alla settima e ultima puntata (c.d. “Finale di Play The Game): tutti contro tutti, i cinque

concorrenti rimasti si esibiranno in successione ed i 4 artisti più votati dalla Commissione, per ogni sezione (musica, canto, prosa, danza), saranno proclamati vincitori della sezione.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso richiamo al regolamento del progetto Talent “Play the game” pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La manifestazione di interesse si concretizza attraverso la trasmissione all’indirizzo email

[email protected] del modulo di richiesta

debitamente compilato e firmato, unitamente ai seguenti documenti integrativi, entro il

termine perentorio del 30/06/2019 alle ore 13:00:

– copia ben leggibile non autenticata del documento di identità in corso di validità;

– curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e firmato;

– informativa privacy debitamente firmata per presa visione (allegato B);

– promo dell’artista in formato .avi o .mp4 del peso massimo di 15mb.

Nell’oggetto dell’email dovrà essere necessariamente indicata, pena l’esclusione della domanda, la seguente causale: “AVVISO PUBBLICO PER GIOVANI ARTISTI ‘TALENT PLAY THE GAME’ AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 E S.M. E I.”.

Non verranno accettate manifestazioni di interesse consegnate a mano od inviate con

mezzi diversi rispetto a quello indicato al precedente comma.

Le manifestazioni pervenute oltre il termine indicato o non debitamente compilate,

sottoscritte o trasmesse nell’inosservanza delle modalità di inoltro, non saranno considerate ai fini della presente procedura.



SELEZIONE E AMMISSIONE

1. Le candidature saranno valutate da una Commissione di valutazione che sarà nominata

entro 7 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

2. La Commissione sarà nominata dal Rappresentante Legale dell’Ente con proprio

provvedimento su proposta del Sovrintendente e sarà composta da n° 8 commissari:

3. I nominativi dei componenti la Commissione saranno pubblicati sul sito dell’Ente

appena nominati.

4. I componenti la Commissione prima dell’insediamento dovranno fornire agli uffici

dell’Ente una dichiarazione di assenza di incompatibilità con il ruolo di commissario.

5. La Commissione provvederà all’esame delle domande al fine di preselezionare i

candidati in possesso di tutti i requisiti indicati nel presente avviso.

6. La Commissione esaminerà le candidature preselezionate valutando i requisiti specifici

posseduti dai singoli candidati, eventualmente anche alla luce di apposito colloquio

personale che potrà svolgersi in data e luogo che saranno comunicati via mail dall’Ente

all’indirizzo mail indicato dal candidato nella propria istanza.

L’evento si articolerà in tre fasi:

A) Prima fase

La Commissione curerà le preselezioni.

B) Seconda fase

Gli artisti selezionati parteciperanno ad un percorso di preparazione finalizzato alla

messa in scena.

C) Terza Fase

I Commissari cureranno la realizzazione del primo percorso di formazione e messa

in scena.

Le esibizioni artistiche andranno in scena in Teatro e saranno aperte al pubblico.

Al termine delle rappresentazioni verranno selezionati i migliori artisti per ogni

singola disciplina.

Partecipazione ed ammissione

Per le categorie artistiche indicate all’ art. 2 potranno partecipare alle selezioni giovani

artisti di età compresa tra 16 e 30 anni.

I minori di anni 18 dovranno avere l’autorizzazione scritta dei genitori, di chi ne fa le

veci o di chi esercita la patria potestà.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire con le modalità indicate

del presente avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Teatro di Messina,

nonché sui siti on line dei partner istituzionali e degli sponsor.

Sarà data, inoltre, ampia diffusione agli istituti scolastici ed alle Scuole di settore.

Durante le selezioni saranno scelti dalla Commissione artisti che saranno coinvolti nella

produzione di spettacoli antologici da rappresentare in teatro.

Al termine delle rappresentazioni verranno selezionati dalla Commissione, che potrà

essere integrata da altri professionisti, n. 4 giovani artisti – uno per ogni disciplina.

La Commissione deciderà i selezionati a proprio insindacabile giudizio.

All’esito delle valutazioni, la Commissione redigerà una graduatoria dei candidati

ritenuti idonei, che sarà approvata con atto amministrativo.

ESITO DELLA SELEZIONE

L’esito della selezione e la graduatoria formata dalla Commissione saranno resi noti

mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina.



PREMIALITÀ

A ciascuno dei vincitori per disciplina sarà assegnata una Borsa di Studio per la

frequentazione di corsi di formazione presso il Teatro e/o in Enti accreditati per la

formazione nel settore delle discipline artistiche indicate.

L’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina si riserva in esito alle proprie produzioni di

offrire ai vincitori della selezione, al termine del periodo formativo, un contratto con il Teatro (al minimo sindacale) per la produzione di un musical.

Gli eventuali incassi delle rappresentazioni antologiche saranno di competenza dell’Ente e

resteranno interamente vincolati alla produzione del musical.

Tutte le informazioni sul regolamento a questi link.

http://www.teatrovittorioemanuele.it/avviso-pubblico-per-giovani-artisti-talent-play-the-game/

http://www.teatrovittorioemanuele.it/wp-content/uploads/2019/04/Regolamento-Talent-ok.pdf.