Barcellona P.G.: condannato a 3 anni e 9 mesi per concorso in rapina aggravata: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto, in attuazione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno arrestato C.S. 37enne pregiudicato del luogo, ritenuto responsabile di concorso in rapina aggravata.

I Carabinieri hanno rintracciato l’uomo e lo hanno arrestato poiché deve espiare la pena di 3 anni e 9 mesi in quanto condannato per il reato di concorso in rapina aggravata commessa in Malfa nell’Isola di Salina (ME) nel settembre del 2013, in concorso con altra persona.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale Madia di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’A.G. mandante.

