Messa in sicurezza cavalcavia ferroviario: provvedimenti viari

Per consentire i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia ferroviario di collegamento tra le vie La Farina/Don Blasco/San Raineri e del ponte che scavalca il corso del torrente Portalegna che collega la via Don Blasco con l’intersezione tra il cavalcavia e la via San Raineri, il dipartimento Mobilità Urbana ha adottato limitazioni viarie.

Pertanto, relativamente al cavalcavia, vigerà il divieto di sosta 0-24; sarà ristretta la carreggiata centrale mantenendo una larghezza di quattro metri, ove sarà consentita la circolazione veicolare in direzione monte-mare; il transito in direzione mare-monte sarà invece deviato nell’adiacente strada di accesso al parcheggio di interscambio “terminal bus extraurbani”; e infine sarà istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia. In merito al ponte che scavalca il corso del torrente Portalegna, che collega la via Don Blasco con l’intersezione cavalcavia/San Raineri, sarà sempre vietata la sosta 0-24; verrà ristretta la carreggiata stradale mantenendo una larghezza di sei metri al fine di consentire il doppio senso di circolazione; e vigerà il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia.

