Il sindaco Bolognari, “Taormina va tutelata dalle mire di organizzazioni senza scrupoli”

“Taormina è e rimane una località turistica pulita, che va tutelata dalle mire di organizzazioni esterne prive di scrupoli”. Il sindaco della capitale siciliana del turismo, Mario Bolognari, si esprime così al termine di una mattinata in cui l’attenzione in città è stata polarizzata dall’operazione condotta dalla Guardia di finanza sulle escursioni in barca all’Isola Bella, in mano alla cosca.

“Si tratta di una operazione importante – continua Bolognari -. Si trattava di una presenza pesante e insopportabile che si spera sia stata definitivamente eliminata.

L’attenzione della magistratura e delle forze dell’ordine quindi – aggiunge il primo cittadino – è fondamentale e preziosa. A nome della città ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it