Pomeriggio di paura oggi sulla A-20 nei pressi della galleria Telegrafo in direzione Palermo. Un bus dell’Atm utilizzato per linea 33 nella tratta Cavallotti-Ponte Gallo via autostrada, ha preso fuoco, scatenando il panico tra gli automobilisti che hanno assistito alla scena.

Fortunatamente il mezzo era vuoto. Secondo indiscrezioni, proprio in questi giorni era stato sottoposto a lavori di manutenzione ed era in prova sull’autostrada. Sul posto i vigili del fuoco

