Laganga nuovo D. G. del Policlinico, gli auguri del Rettore Cuzzocrea

Il Dott. Giuseppe Laganga Senzio è il nuovo Direttore Generale dell’AOU Policlinico

universitario “G. Martino”. La nomina è avvenuta con decreto del presidente della Regione

Nello Musumeci su proposta dell’Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza, a seguito

dell’intesa raggiunta con il Rettore dell’Università di Messina Prof. Salvatore Cuzzocrea, come previsto dai protocolli.

Il Dott. Laganga, 42 anni, è il più giovane Direttore Generale della sanità siciliana, ed è stato inserito nell’albo regionale dei manager recentemente istituito con il massimo punteggio.

Ricopriva l’incarico di Commissario Straordinario dell’AOU Policlinico “G. Martino”, di cui è

stato anche Direttore Amministrativo, ottenendo importanti riconoscimenti come l’Oscar di

bilancio nel 2015 e, nel maggio 2018, il premio Best Practice Patrimoni Pubblici, per il

progetto di miglioramento dei servizi di manutenzione e pronto intervento nell’ambito degli

edifici aziendali.

“La nomina del nuovo Direttore generale dell’AOU ‘G. Martino’- ha detto il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea- giunge a conclusione di un percorso iniziato mesi fa con la Regione sia con l’avvio della nuova Rete ospedaliera che con un progetto triennale di sviluppo del Policlinico che sarà collegato alla sanità cittadina e regionale.

A tal proposito, continua Cuzzocrea, ringrazio l’Assessore regionale della Salute, Ruggero Razza per avere pienamente condiviso e sostenuto questa nomina, d’intesa con l’Ateneo sul piano formale e sostanziale. Nel complimentarmi con il neo Direttore Generale per la prestigiosa nomina, formulo a nome di tutta la Comunità accademica gli auguri di buon lavoro al dott. Giuseppe Laganga, certo che otterrà ottimi risultati grazie alle sue qualità umane e professionali ed alla rinnovata e piena sinergia tra Università e Policlinico”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it