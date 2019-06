Stato di crisi all’Istituto Don Orione, si chiede una convocazione urgente al Prefetto di Messina.

Il presidente della cooperativa FARO 85 dichiara lo stato di crisi aziendale e convoca un’assemblea dei soci per il 26 giugno. Immediata la reazione del sindacato autonomo FIADEL, che in una lettera inviata al prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi chiede la convocazione immediata di un tavolo per discutere la vertenza.

Infatti, il Sindacato di categoria Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, è intervenuto sulla problematica che in questi giorni é emersa in merito ai servizi ed al personale della Cooperativa Faro 85 che gestisce i servizi per conto del Centro Don Orione.

La dirigente sindacale Clara Crocè asserisce che ai sensi dell’articolo 17 del regolamento interno della cooperativa chiede l’apertura di un tavolo di confronto con tutte le parti in causa, finalizzato al superamento della dichiarazione dello stato di crisi aziendale.

Nella nota, Crocè si dichiara fortemente preoccupata e sottolinea che “il centro socio-riabilitativo residenziale ospita disabili gravi”. Indispensabile quindi la convocazione di tutte le parti in causa: presidente della cooperativa (al quale la FIADEL ha chiesto di rinviare l’assemblea proprio in considerazione della richiesta di convocazione inviata alla Prefettura), il direttore generale dell’ASP 5 e il sindaco di Messina Cateno De Luca.

