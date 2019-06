Nuovo sistema di raccolta differenziata: oggi alle ore 11 conferenza stampa a palazzo zanca

Oggi, lunedì 24, alle ore 11, nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca, sarà presentato, nel corso di una conferenza stampa, il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta. All’incontro prenderanno parte il sindaco Cateno De Luca, l’assessore ai Rifiuti e all’Ambiente Dafne Musolino, il presidente di MessinaServizi Bene Comune Giuseppe Lombardo e il project manager in Coerenze Bernardino Esposito.

Saranno discusse le motivazioni per cui l’Amministrazione comunale, congiuntamente con la MessinaServizi Bene Comune società che gestisce il servizio, ha ritenuto opportuno investire oltre 12 milioni di euro per raggiungere nel prossimo trimestre luglio – ottobre l’obiettivo non più procrastinabile del 65% di raccolta differenziata. Il presidente Lombardo insieme al CdA illustrerà le modalità di avvio del servizio porta a porta, a partire dalle prossime settimane, con una progressiva dismissione degli attuali cassonetti.

Verranno presentate inoltre le iniziative e gli strumenti della campagna di comunicazione “A Messina il porta a porta fa la differenza”, che raggiungerà le utenze domestiche e non domestiche interessate dal servizio su tutto il territorio cittadino.

