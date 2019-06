Guardia di Finanza. Messina, celebrato il 245° Anniversario della fondazione

Questa mattina, con una sentita cerimonia interna svoltasi nella caserma “S. Cotugno” di

via Tommaso Cannizzaro, la Guardia di Finanza di Messina ha celebrato il 245°

anniversario della fondazione.

Innanzi a una rappresentanza delle Fiamme Gialle peloritane del contingente ordinario e

aeronavale, nonché dei componenti dell’Associazione Nazionale dei Finanzieri d’Italia, il

Comandante Provinciale, Gen. B. Vincenzo Tomei, ha evidenziato l’importanza del

messaggio del Capo dello Stato, inviato a tutti i finanzieri in occasione della ricorrenza, nel

quale si esprime la riconoscenza per l’impegno a difesa della sicurezza economicofinanziaria del Paese e si sottolinea l’elevata competenza dimostrata che ha meritato

ammirazione tanto che, sempre più spesso, Paesi amici chiedono di potersi avvalere delle

professionalità, delle esperienze e delle migliori pratiche del Corpo per fronteggiare, con la

stessa efficacia, la diffusione dell’illegalità nei settori nevralgici per l’economia.

Cariche di significato anche le espressioni utilizzate dal nuovo Comandante Generale del

Corpo – Gen. C.A. Giuseppe Zafarana – nel suo Ordine del Giorno Speciale, in cui ha

ricordato alle Fiamme Gialle che “nel solco tracciato brillantemente da chi prima di noi ha

vestito la splendida uniforme grigioverde, continueremo a corrispondere appieno alle

altissime aspettative che i cittadini ripongono nel Corpo. Ciò, attraverso l’incessante

impegno di tutti che si articola secondo linee d’azione consolidate e costantemente

affinate su cui è declinata la missione istituzionale, oggi con una marcata proiezione a

carattere transnazionale volta a sviluppare, in forma sempre più strutturata, profili di

collaborazione e cooperazione con omologhi organismi stranieri”.

Il Comandante Provinciale ha inteso ringraziare per l’attività svolta tutto il personale che ha

operato nell’ultimo biennio al suo comando nel vasto territorio provinciale, nella

consapevolezza che l’impegno e il rigore richiesti sono condizione fondamentale per poter

assicurare concretamente il rispetto della legalità economico-finanziaria.

Significativi sono i risultati raggiunti nei diversi settori istituzionali attribuiti alla Guardia di

Finanza, quale moderna polizia economica e finanziaria.

Sono 13.644 gli interventi ispettivi conclusi dai Reparti della Guardia di Finanza tra il

gennaio del 2018 e il maggio del 2019; 2.027 sono, invece, le indagini delegate al Corpo,

nello stesso periodo, dalla magistratura ordinaria e contabile.

Cifre, queste, che danno il senso dell’intensificazione delle attività della GdF contro i più

gravi fenomeni di illegalità economico-finanziaria.

Lotta all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali

Sono stati denunciati 132 soggetti per reati fiscali (principalmente, emissione e utilizzo di

fatture false, dichiarazioni fraudolente e occultamento delle scritture contabili). Ammontano

a 131 le indagini delegate dalla magistratura e ad oltre 45 milioni di euro le proposte di

sequestro avanzate. Le misure patrimoniali eseguite sono pari a 17 milioni e 800mila euro,

mentre sono 5 le persone arrestate.

Importanti i risultati conseguiti dal Corpo anche nel settore del contrasto alle frodi all’Iva

(meglio note come frodi “carosello”), in quello dei carburanti e delle indebite

compensazioni di debiti tributari e previdenziali con crediti IVA fittizi, che hanno visto, in

diversi casi, anche il coinvolgimento di professionisti. Sono 26, infatti, i casi scoperti di

società “cartiere” o “fantasma” utilizzate per frodi carosello o indebite compensazioni.

Nel contrasto all’economia sommersa sono stati individuati 146 soggetti sconosciuti al

Fisco (evasori totali), che hanno evaso complessivamente 67 milioni e 780mila euro di

IVA. Inoltre, sono stati verbalizzati 186 datori di lavoro per aver impiegato 817 lavoratori in

“nero” o irregolari.

Ammontano complessivamente a 37 gli interventi nel settore delle accise, che hanno

portato al sequestro di oltre 18,5 tonnellate di carburante oggetto di frode.

Nel settore dei giochi e delle scommesse illegali, i controlli eseguiti sono stati 51 con 57

violazioni rilevate; sono, invece, 6 le indagini di polizia giudiziaria concluse nello stesso

comparto.

Contrasto agli illeciti nel settore della tutela della spesa pubblica

L’azione della Guardia di Finanza contro gli illeciti in materia di spesa pubblica è finalizzata

a individuare quelle condotte che, pregiudicando la legalità e la correttezza nella Pubblica

Amministrazione, minano il puntuale utilizzo delle risorse, favorendo sprechi e

malversazioni. Il settore è strategico per il Paese: solo un equo impiego degli investimenti

e dei fondi pubblici può, infatti, sostenere la competitività e una piena ripresa del tessuto

economico nazionale. È per questa ragione che il Corpo continua a rafforzare il proprio dispositivo di vigilanza, che si sviluppa lungo una duplice direttrice: il potenziamento delle unità operative territoriali dedicate allo specifico settore di servizio e l’intensificazione delle collaborazioni con le Autorità e gli Enti di gestione, con particolare riferimento ai settori della spesa previdenziale, sanitaria, dei fondi europei destinati alla realizzazione di progetti, dove il corretto impiego delle risorse, oltre a contribuire a contenere l’esborso complessivo dello Stato, come nel caso di trattamenti pensionistici e di invalidità non spettanti, si traduce in un miglioramento della qualità della spesa, con positive ricadute in termini di sviluppo del Paese.

È in questo senso che vanno letti i risultati conseguiti dalla Guardia di Finanza nel settore

nel periodo gennaio 2018-maggio 2019.

Ai 605 gli interventi svolti a tutela dei principali flussi di spesa pubblica, dagli appalti agli

incentivi alle imprese, dalla spesa sanitaria alle erogazioni a carico del sistema

previdenziale, dai fondi europei alla responsabilità per danno erariale, si aggiungono 190

deleghe d’indagine concluse in collaborazione con la Magistratura ordinaria e 4 deleghe

svolte con la Corte dei Conti.

Le frodi scoperte dai Reparti in danno del bilancio nazionale e comunitario sono state pari

a oltre 12 milioni di euro, mentre si attestano intorno ai 157 milioni quelle nel comparto

della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria, con un numero di persone denunciate

complessivamente pari a 422.

Sul versante dei danni erariali sono state segnalate condotte illecite alla Magistratura

contabile per circa 26 milioni e 800mila euro, a carico di 70 soggetti, mentre sono state

avanzate proposte di sequestro per oltre 1,3 milioni di euro.

I controlli svolti in materia di prestazioni sociali agevolate e di indebita esenzione dal

pagamento dei ticket sanitari hanno fatto emergere tassi di irregolarità pari,

rispettivamente, al 20 % e al 82%. Nel caso dei ticket sanitari è stata sviluppata una

specifica analisi di rischio in grado di evidenziare i nominativi di beneficiari già

caratterizzati da elevati indici di anomalia.

Passando al settore degli appalti, il valore delle procedure contrattuali risultate irregolari è

stato pari a circa 1,7 milioni di euro; contestualmente, l’ammontare complessivo delle gare

sottoposte a controllo si è attestato a circa 12 milioni di euro. Le persone denunciate per

reati in materia di appalti, corruzione e altri reati contro la Pubblica amministrazione sono

state 82, di cui 11 tratte in arresto.

Un sicuro indice dell’efficienza dell’azione investigativa è rappresentato dai dati sui

sequestri. Le determinazioni dell’Autorità giudiziaria che ha accolto le proposte di

sequestro avanzate dai Reparti del Corpo rappresentano, infatti, la concreta misura della

possibilità per lo Stato di vedere ristorati i danni causati dai fenomeni di illegalità, frode,

malaffare e cattiva gestione scoperti dalla GdF.

In questa prospettiva, l’azione dei Reparti della Guardia di Finanza è in pieno svolgimento

per disvelare condotte illecite, sprechi di fondi e risorse pubbliche, fenomeni corruttivi e di

disonestà nei riguardi della Pubblica Amministrazione, attraverso interventi mirati e

indagini di polizia giudiziaria.

Contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria

Sul fronte del contrasto alla criminalità economico-finanziaria, sono state 1.480 le attività

ispettive condotte allo scopo di individuare le diverse forme di infiltrazione e gli interessi

finanziari, economici e imprenditoriali della criminalità.

Le attività investigative sono orientate verso contesti che, sulla base di una preventiva

analisi delle fenomenologie illecite presenti nelle singole realtà territoriali, risultino

connotati da concreti e immediati profili di rischio.

In quest’ottica, si è proseguito nell’opera di rafforzamento dello sviluppo degli accertamenti

patrimoniali in applicazione della normativa antimafia (anche nei confronti di soggetti

connotati da “pericolosità economico-finanziaria”) e del monitoraggio delle diverse

manifestazioni della criminalità nel territorio di riferimento (includendo la c.d. “area grigia”,

rappresentata da soggetti che, pur non affiliati alle consorterie, si propongono quali

facilitatori della penetrazione criminale nel tessuto socio/economico) attraverso un’estesa

proiezione del Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) sull’intera

circoscrizione di competenza e mediante la dinamica interlocuzione con il Servizio

Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) e i Reparti territoriali

insistenti nei distretti di Corte d’Appello.

Con riferimento ai risultati conseguiti in applicazione della normativa antimafia, sono stati

sottoposti ad accertamenti patrimoniali 258 soggetti; ammonta, invece, a oltre 50 milioni di

euro il valore dei beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie

proposti all’Autorità Giudiziaria per il sequestro, mentre i provvedimenti di sequestro e

confisca operati hanno raggiunto, rispettivamente, la quota di 980 mila euro circa.

Tali misure ricomprendono l’esecuzione di sequestri di prevenzione, ai sensi del Codice

Antimafia, per oltre 18mila euro e confische in via definitiva di beni per 160mila euro,

conseguenti allo svolgimento di 3 accertamenti nei confronti di soggetti connotati da c.d.

“pericolosità economico-finanziaria”, ovvero coloro che per condotta e tenore di vita,

debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi derivanti da ogni

genere di attività delittuosa, in particolare di natura tributaria, societaria, fallimentare, ecc.

Nel settore del contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sono stati

eseguiti 246 interventi, denunciati 107 soggetti, mentre 29 sono gli arrestati. Sequestrate 2

tonnellate di droga.

Infine, continua incessantemente la collaborazione istituzionale con le Autorità Prefettizie,

quale fulcro del sistema di prevenzione antimafia in ambito provinciale.

Complessivamente sono stati eseguiti quasi 448 accertamenti a seguito di richieste

pervenute dai Prefetti della Repubblica, la maggior parte dei quali (446) riferiti alle verifiche

funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

L’azione volta alla prevenzione e repressione del riciclaggio dei capitali illeciti per

impedirne l’introduzione nel tessuto economico-finanziario sano del Paese, nonché per

intercettare possibili pratiche di finanziamento del terrorismo, si è fondata e continuerà

sempre più a basarsi in futuro, sul piano repressivo, nell’esecuzione di mirate indagini di

polizia giudiziaria e sul piano preventivo, nell’approfondimento delle segnalazioni di

operazioni sospette inviate dai soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Tali attività si sono concretizzate, in particolare, nello sviluppo di 22 indagini di polizia

giudiziaria, da cui è scaturita la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 66 persone per i reati di

riciclaggio e autoriciclaggio, 5 delle quali sono state arrestate. Il valore del riciclaggio

accertato si è attestato intorno ai 5 milioni di euro, mentre sono stati effettuati sequestri su

ordine della magistratura per circa 21 milioni di euro.

Sul fronte della prevenzione, i reparti del Corpo ha proceduto all’analisi di 242

segnalazioni di operazioni sospette.

Sempre al fine di garantire la tutela della trasparenza e della legalità del sistema

economico-imprenditoriale, ulteriore priorità del Corpo continuerà ad essere quella di

reprimere i reati fallimentari, societari e bancari, nonché i fenomeni usurari e di abusivismo

bancario e finanziario, per salvaguardare i risparmiatori da offerte di soluzioni

d’investimento non sicure.

Con particolare riguardo al campo dei reati fallimentari sono stati sequestrati beni per un

valore pari a circa 15 milioni di euro, su un totale di patrimoni risultati distratti di oltre 33

milioni e 800mila euro.

Continua l’azione di contrasto in materia di falsificazione monetaria. In tale comparto

operativo sono stati denunciati 2 soggetti, con l’esecuzione di sequestri di valute, titoli,

certificati e valori bollati contraffatti per un valore complessivo di oltre 46mila euro.

In tema di sicurezza prodotti, di contrasto alla contraffazione e al falso made in Italy e di

lotta all’illecito sfruttamento economico delle opere protette dal diritto d’autore, i Reparti

operativi hanno eseguito oltre 142 interventi e svolto più di 28 deleghe dell’Autorità

Giudiziaria. Sequestrati oltre 280mila prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione

“made in Italy” o non sicuri nonché rilevanti quantitativi di prodotti alimentari recanti marchi

industriali falsificati o indicazioni non veritiere circa l’origine e la qualità.

La cerimonia si è conclusa con la lettura della preghiera del Finanziere.

