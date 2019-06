“Com’eri vestita”, in mostra a Milazzo gli abiti delle donne violentate

“Non è l’abito che si ha indosso che causa una violenza sessuale, ma è una

persona a causare il danno. Essere in grado di donare serenità alle vittime e

suscitare maggiore consapevolezza nel pubblico e nella comunità è la vera

motivazione del progetto”. Giorno 28 giugno alle 19,30 a Palazzo D’Amico – Milazzo, verrà inaugurata la mostra “ COME ERI VESTITA” con gli abiti delle donne al momento in cui hanno subito la violenza.

La mostra “ What were you wearing” nella versione italiana

“come eri vestita?” è stata esposta per la prima volta in Arkansas (USA)

nella primavera del 2013.

Secondo gli ideatori lo scopo principale della Mostra oltre ad essere quello di

promuovere una maggiore consapevolezza del pubblico sul tema della

violenza di genere è anche quello di sostenere la necessità di combattere il

senso di colpa scaricato sulle vittime, aspetto piuttosto diffuso.

Potersi avvicinare all’oggetto comune mette il pubblico in relazione diretta con

qualcosa di tangibile e al tempo stesso emozionale producendo una reazione

decisamente positiva.

La mostra “Com’eri vestita” gode del Patrocinio della Regione Siciliana .

Questa Mostra vuole contribuire a smantellare gli stereotipi che

colpevolizzano le vittime e sensibilizzare la comunità su un tema ancora

troppo sommerso, mediante lo sviluppo di una maggiore conoscenza del

fenomeno e degli stereotipi che lo giustificano. E’ quindi, anche e soprattutto

un fatto culturale, che attraverso queste iniziative deve concorrere allo

sviluppo di una visione nuova del rapporto donna/uomo.

I visitatori della Mostra, possono identificarsi nelle storie narrate e al tempo

stesso vedere quanto siano comuni gli abiti che le vittime indossavano al

momento della violenza sessuale.

La mostra gentilmente concessa dal centro antiviolenza Pink Project con

presidente la dott.ssa Maria Grazia Giorgianni di di Capo D’Orlando è stata

fortemente voluta dall’associazione culturale “ALETHEIA” nella figura di

Bartolo Doria (presidente) e Nuccio Pensabene con la collaborazione di

Domenick Giliberto, è dalla stessa organizzata , con il Patrocinio del

Comune di Milazzo, nel prestigioso Palazzo D’Amico.

Madrina d’eccezione, Francesca Sindoni inaugurerà venerdì 28 giugno ore 19,30 alla presenza delle istituzioni locali.

