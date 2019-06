Medaglia d’Onore di lunga navigazione alla memoria del Capobarca Antonino Mancuso

Stamani presso la Casa di Riposo Sacro Cuore si è svolta la cerimonia di

consegna della Medaglia d’onore di lunga navigazione concessa ai marittimi che

hanno effettuato più di vent’anni di navigazione a bordo di navi mercantili.

Ad essere insignito della medaglia d’onore di lunga navigazione, alla memoria,

è stato il Capo Barca Antonino MANCUSO, con la consegna della medaglia alla

vedova Sig.ra Concetta COSTA.

La consegna è avvenuta da parte del Capitano di Corvetta (CP) Salvatore

SCALZO, in rappresentanza del Comandante della Capitaneria di Porto DI

Messina – Autorità Marittima dello Stretto Capitano di Vascello (CP) Gianfranco

REBUFFAT, coadiuvato dal Fun. Amm. ROSATI Carmelo della Sezione Gente di

Mare.

La Medaglia d’onore di lunga navigazione, istituita con Decreto Luogotenenziale n. 127 del 1 marzo 1945, concessa con Decreto del Presidentedella Repubblica a quei lavoratori marittimi che hanno effettuato almeno 20 anni di navigazione, rappresenta il giusto riconoscimento che lo Stato Italiano, attraverso

l’Amministrazione Marittima, concede a quanti hanno operato, per numerosi anni, sul mare a bordo delle navi effettuando un lavoro duro e faticoso che li ha condotti per molti anni lontani da casa, esponendoli a molteplici rischi e sacrifici.

Alcuni episodi di vita del marito, risalenti ad un lontano passato, raccontati dalla signora COSTA, hanno emozionato i presenti ed hanno ancor più sottolineato che l’onorificenza conferita, è sicuramente un riconoscimento anche per le rispettive famiglie che hanno per tanti anni sofferto l’estremo disagio causato dalla lontananza del proprio padre/marito.

Durante la consegna sono state realizzate delle fotografie con la Sig.ra

Concetta Costa, i parenti intervenuti e la titolare della casa di riposo.

