Depuratore a San Pier Niceto Marina: Angela Musumeci Bianchetti bacchetta la giunta La Malfa

Un grido d’allarme quello lanciato dalla consigliera d’opposizione Angela Musumeci Bianchetti, che bacchetta l’Amministrazione comunale di Pace del Mela accusandola di applicare “una politica ambientale solo di facciata tradendo i cittadini, le associazioni e i comitati ambientalisti e non rispettando la volontà del consiglio comunale organo sovrano di democrazia”.

“Solo chiacchiere e distintivi sulla realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti magicamente trasformato in depuratore che si sta realizzando nella frazione marina di San Pier Niceto – scrive la Bianchetti – Delibere della giunta che non sono state portate avanti, richieste dell’associazione Man disattese nonostante le preoccupazioni dei cittadini.

É un fatto grave che la giunta La Malfa non ha fatto tutto quello di sua competenza per tutelare il nostro territorio e la salute dei cittadini. Non potrà più alzare la bandiera di Amministrazione ambientalista perché i fatti smentiscono le parole e frasi di circostanza. Dovranno spiegare ai cittadini la loro assenza; è un segnale di mancata volontà politica perché c’erano tutti i presupposti per intraprendere azioni concrete. Chissà per quale motivo c’è stato un blocco repentino”.

La consigliera, da anni alla testa in prima linea per la tutela ambientale della Valle del Mela, sta valutando con le associazioni di intraprendere tutte le azioni previste dalla legge “perché ci sono molte cose che non ci convincono sulla realizzazione di questo impianto industriale. È doveroso da parte mia fare luce sulla vicenda.”

