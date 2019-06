Pulizia delle spiagge a Galati Marina

Su indicazione dell’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli è stato effettuato un intervento di pulizia e messa in sicurezza del tratto di spiaggia antistante il litorale di Galati Marina. La zona, già penalizzata dalla presenza della scogliera realizzata per mettere in sicurezza l’abitato a seguito della minacciosa azione erosiva in corso su tutto il litorale, impediva di fatto che i bagnanti potessero usufruire del tratto di battigia. Pertanto sono stati disposti l’intervento di pulizia e lo spostamento di massi abbandonati da tempo, per creare le condizioni necessarie affinché i bagnanti possano usufruire in piena sicurezza di tale area.

“Ci riteniamo soddisfatti – ha sottolineato l’assessore Minutoli – per avere restituito alla libera fruizione della cittadinanza di Galati di un tratto di spiaggia prima non utilizzabile”.

