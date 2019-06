Ristrutturata la “Casa di Vincenzo”, sabato l’inaugurazione

Sabato 29, alle ore 10.30, sarà aperto alla città l’immobile sito in via Alessio Valore denominato “Casa di Vincenzo”, dormitorio comunale per i senza fissa dimora.

«La Casa di Vincenzo – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore – non ha mai chiuso in questo periodo. Sono stati apportati numerosi lavori sia da un punto di vista strutturale che per quanto riguarda gli arredi interni. È un’occasione per fare conoscere alla cittadinanza quella che è la nuova realtà della Casa di Vincenzo, che si è arricchita per le attività migliorative realizzate dal personale della Messina Social City ma anche attraverso elementi concreti che riguardano gli arredi e la struttura stessa. Un’impostazione totalmente nuova nell’erogazione del servizio che viene incontro alle esigenze delle persone più fragili della città e che rappresenta un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Cateno De Luca, dal mio assessorato alle Politiche Sociali e dalla Messina Social City, al fine di migliorare le condizioni del dormitorio e presentarlo più vivibile ed accogliente, rendendo anche più efficace l’attività svolta nei confronti di queste persone più sfortunate”, ha concluso.

