Controlli della Polizia: sanzionati un panificio e una pizzeria nella zona nord

Gli agenti delle Volanti, nell’ambito di servizi finalizzati a controlli amministrativi sulle attività commerciali, in collaborazione con il personale della Polizia Municipale sezione Annona e i tecnici della prevenzione del SIAN – A.S.P., ha effettuato alcuni sopralluoghi nella zona centro-nord di Messina.

Sottoposti a controllo due esercizi commerciali: un panificio, sito in via Garibaldi, ed una pizzeria di via Consolare Pompea dove sono state accertate diverse violazioni sotto il profilo amministrativo e sanitario. A carico dei titolari sono state irrogate sanzioni complessivamente per oltre € 14.000,00. Per il panificio è stata proposta la chiusura di una parte del locale per problemi strutturali.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it