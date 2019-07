Olimparty Messina: aperte le iscrizioni on line ai tornei

Dopo il lancio delle prime importanti novità gli organizzatori dell’Olimparty non perdono tempo e danno il via ufficiale alle iscrizioni online per partecipare ai tornei e ai party dell’ottava edizione della mega convention di musica e sport da spiaggia della città di Messina, in programma dall’8 all’11 agosto.

#SaltaLaFila, questa la campagna lanciata da Mediterranea Eventi per promuovere la propria piattaforma web www.olimparty.it, attraverso la quale potersi iscrivere ai tantissimi tornei sportivi e alle attività “festaiole” previste durante l’Olimparty, come il Color Party (venerdì 9), lo Schiuma Party (domenica 11) e l’esclusivo Party della Notte di San Lorenzo con un ospite d’eccezione, cui nome sarà reso noto a breve.

Se è vero che per questa edizione una delle novità più importanti è rappresentata dalla possibilità di accedere in totale libertà al rinnovatissimo villaggio sportivo realizzato, grazie alla partnership con l’Esercito Italiano, al Lido Brigata Aosta di Mortelle, è anche vero che per poter partecipare ai tornei sportivi e accedere all’Area Party, appositamente allestita all’interno del villaggio, il team dell’Olimparty ha previsto diversi pacchetti acquistabili online su www.olimparty.it: il sito web è stato ulteriormente perfezionato dal team di Livinplay, azienda messinese che cura la piattaforma e-commerce della manifestazione e gestisce tutti i risultati dei tornei in tempo reale, con l’obiettivo di permettere all’utente finale di espletare tutte le operazioni burocratiche online e, infine, accedere alla mega convention con un fast check alle porte del villaggio sportivo che azzera quasi del tutto i tempi di attesa all’ingresso.

Niente più file, dunque, per chi si iscrive ai tornei e acquista tramite web i ticket di accesso alle feste (previsto il pacchetto All Inclusive) oppure si può accedere gratis al villaggio sportivo per godere uno spettacolo imperdibile. Questi i due punti di partenza importanti per Mediterranea Eventi che, nell’edizione 2019, ancora più rispetto alle precedenti, sta puntando moltissimo sullo sport, tra storiche conferme, graditi ritorni e tante altre novità. Al Lido Brigata Aosta torneranno protagonisti il beach volley, il beach soccer o il foot volley, ma anche il basket con un inedito debutto in notturna; ci saranno alcune chicche come il kill beach (dal tramonto all’alba tra venerdì 9 e sabato 10), lo swimrun, la waterpolo, un must dell’Olimparty e unicum a Messina, e saranno nuovamente presenti discipline spettacolari come beach hockey, beach handball e beach rugby che, negli anni, hanno raccolto grandi consensi.

Tutti i dettagli dell’Olimparty Messina 2019 sono disponibili sul sito ufficiale (www.olimparty.it) e sui canali social della convention (facebook e instagram) sempre aggiornati per una completa e totale informazione.

