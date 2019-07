Vacanze a 4 zampe: ecco dove a Messina i nostri amici pelosi sono i benvenuti

di Patrizia Barreca – Messina-Ore 8:00 del mattino. E’ domenica. Mi sveglio con i classici rumori della strada e dei palazzi vicini. Un neonato che grida, bambini che schiamazzano, l’aspirapolvere al piano di sopra. Neanche il tempo di aprire gli occhi e subito il piccolo Teo arriva sul letto come un forsennato, scodinzolando e cercando di leccarmi la faccia. Sa che non deve salire sul letto ma è più forte di lui! Sembra volermi dire “Mamma, dai alzati, usciamo!”. E ha anche ragione. Così mi alzo ed eccoli sul termostato i canonici 34 gradi di Luglio. Di stare a casa oggi che ho la giornata libera non se ne parla. Vorrei andare a mare ma Teo resterebbe solo tutto il giorno e il solo pensiero mi rende triste. Ma se lo volessi portare con me? Sicuramente Messina offrirà qualche spiaggia per il mio piccolo bimbo peloso.

Provo a fare una ricerca e tiro un sospiro di sollievo. Internet mi segnala una spiaggia a Messina, una a Vulcano e un’altra a Brolo, se voglio spostarmi rimanendo sempre in provincia.

Lido Vengo Anch’io (Messina) Via consolare Pompea 88: sembra proprio essere l’unico lido a Messina 100% pet friendly. Sulla pagina Facebook è possibile anche trovare tutti gli orari. Dalle 10.00 alle 18.00 tutti i giorni. Sabato e Domenica si prolunga dalle 9.00 alle 20.00. Il lido vengo anch’io è il luogo ideale insomma per trascorrere delle ore al mare senza farsi mancare la compagnia del proprio animale domestico. Tra l’altro mi piace il fatto che sia io che Teo potremo godere di un rinfrescante e appagante aperitivo dalle 19.00. Tante inoltre le giornate dedicate al suo benessere fisico (e anche al mio relax). Insomma, questo Lido è assolutamente da visitare.

Lido Bau Bau Beach (Brolo). Una spiaggia per noi che amiamo le gite fuori porta. Questo luogo si trova all’estremità est del lungomare brolese, uno spazio recintato con accesso diretto alla spiaggia. Teo potrà entrare in acqua e fare il bagno con me senza limiti di tempo e orario. Tra l’altro sono allestite delle comode docce personalizzate per i pelosetti per quando decidiamo di andar via. Ultimo ma non per importanza, il gelato Ice Bau, uno snack dolce per i piccoli amici a 4 zampe. Insomma anche in questo lido sembra non mancare nulla.

Lido sabbie nere e acque calde (Vulcano, Isole Eolie a soli 40 min. di aliscafo da Milazzo). Ahh come sono belle le isole..e lo diventano ancora di più se ho la certezza di potermi portare Il mio cagnolino senza problemi. In questa spiaggia gli animali sono accettati e possono anche fare il bagno! Insomma cosa volere di più, è anche gratis!

Ma parliamo ora di regole da rispettare, perché si sa, avere un cane è meraviglioso ma non dobbiamo dimenticare al contempo che per una giornata felice e sicura per tutti dobbiamo seguire una serie di accorgimenti.

Innanzitutto è necessario essere in possesso del libretto sanitario in regola e che il nostro peloso sia iscritto all’anagrafe canina.

C’è l’obbligo di guinzaglio (tenuto a una lunghezza non superiore a 1,50 mt) ed è consigliato portarsi una museruola morbida o rigida da fare indossare al nostro cane in caso di necessità.

Cosa importantissima: facciamo bere spesso i nostri animali! Dobbiamo pensare noi a soddisfare le loro esigenze e con questo caldo non vogliamo certo rischiare di farli disidratare.

Ora che ci penso però stavo dimenticando che ho la macchina dal meccanico e devo spostarmi con i mezzi. Speriamo che Teo possa salire con me senza problemi.

Autobus (atm): è ammesso il trasporto di animali come cani, gatti, e altri animali domestici di piccole dimensioni. I cani di piccola o media taglia muniti di museruola e tenuti al guinzaglio sono ammessi dall’inizio del servizio fino alle 7.30, dalle 9.30 alle 17.30 e dalle ore 20.30 fino alla fine del servizio. E’ ammesso il trasporto di un solo cane per vettura e per ognuno dovrà essere convalidato un biglietto a tariffa ordinaria valido per la tratta interessata. I nostri amici pelosi devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo ad altri passeggeri, non devono ingombrare passaggi né porte di salita nè di discesa.

Treno (Trenitalia): Fortunatamente anche in treno i cani di piccola taglia, gatti e altri animali domestici (custoditi in un trasportino che non superi le misure di 70x30x50) possono viaggiare gratuitamente in prima e seconda classe su tutte le categorie di treno.

Anche i cani più grandi possono accompagnarci nel nostro viaggio, purchè siano tenuti al guinzaglio. Si può acquistare un biglietto alla metà del prezzo previsto per un ticket di seconda classe/standard per la tratta desiderata. Per quanto riguarda il mese di agosto il prezzo del biglietto è in promozione a 5 euro.

Naturalmente anche qui la regola è portare il certificato di iscrizione all’anagrafe canina e il libretto sanitario. Senza questi purtroppo si rischia una multa e l’obbligo di scendere dal treno.

Insomma, adesso ho pensato proprio a tutto e sono pronta a godermi la mia giornata insieme a Teo. Buone vacanze a voi e ai vostri amici pelosi!

