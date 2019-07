Premio Medico di Carità 2019: ecco i vincitori

“Il povero non va mai in ferie, ha sempre bisogno d’aiuto” hanno detto i rappresentanti della Onlus ‘Terra di Gesù’ questa mattina alla conferenza stampa per l’evento ‘Festa sotto le stelle’ che si terrà il 7 luglio alle ore 20 all’Oasi Madonna del sorriso, per celebrare tutti i volontari, medici e non, che silenziosamente operano per fare del bene nei confronti di quelle fasce di popolazione spesso dimenticate dai più.

Durante la cerimonia si terrà anche la premiazione medico di carità del 2019. Ecco l’elenco dei vincitori di questa edizione:

Stroke Unit (Policlinico Universitario di Messina)- Divisione ex aequo

Cardiologia IRCCS Neurolesi Ospedale Piemonte – Divisione ex aequo

Dott. Giuseppe Liotta – alla memoria

Dott. Patrizia Giardina – donna

Dott. Roberto Savica – giovane

Prof. Carmelo Romeo – uomo

Fondazione Banco Farmaceutico – associazione

Dott. Domenico F.Chiera Direttore Sanitario Coot – speciale

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it