Dissesto idrogeologico: 8 gli interventi finanziati per Messina e provincia

“Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha dato il via alle azioni previste nel Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico lanciato a febbraio, un piano concordato con le Autorità di Bacino, i Commissari di Bacino ed i Commissari per l’Emergenza insieme alle Regioni che prevede l’avvio della spesa già nel 2019 dei primi 263 interventi per oltre 315 milioni di euro. Dei 12 interventi previsti nella Regione Siciliana, ben 8 saranno in provincia di Messina”. Lo dichiarano i PortaVoce del Movimento 5 Stelle Francesco D’Uva, Alessio Villarosa, Barbara Floridia, Grazia D’Angelo e Antonella Papiro.

“Si tratta degli interventi nei comuni di Messina (Bordonaro), San Fratello, Castroreale, Roccalumera, Santa Lucia del Mela, Librizzi e Naso”, spiega Francesco D’Uva che ricorda anche come “nella scorsa legislatura avevamo presentato diversi atti ed appelli affinché venissero stanziati fondi per le zone a forte rischio idrogeologico come Naso”.

