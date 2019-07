La Caserma Zuccarello di Messina tra le 26 “verdi” d’ Italia

“La Caserma Zuccarello di Messina sarà una delle 26 infrastrutture militari che rientreranno nel progetto nazionale Caserme Verdi”.

Lo dichiarano i PortaVoce messinesi del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva, Alessio Villarosa, Barbara Floridia, Grazia D’Angelo e Antonella Papiro al termine della conferenza stampa di presentazione del progetto “Caserme Verdi” che si è svolta presso il Centro Alti Studi della Difesa di Roma.

“L’inserimento della Caserma Zuccarello conferma l’intenzione del Governo di puntare alla valorizzazione della Sicilia e, in particolare, di un’area strategica come quella dello Stretto”, ha dichiarato D’Uva, membro della Commissione Difesa della Camera.

Si tratta di una grande opportunità per Messina – hanno confermato i PortaVoce – poiché le nuove basi saranno comprensive di aree addestrative, poli alloggiativi per famiglia, impianti sportivi e spazi per il tempo libero. Il progetto, tra l’altro, prevede la realizzazione di strutture a basso impatto energetico nel pieno rispetto dell’ambiente e del tessuto sociale”.

