Servizio raccolta materiali ingombranti: domani limitazioni viarie II, IV e VI circoscrizione

La società Messina Servizi Bene Comune S.p.A., nell’ambito dell’attivazione del servizio per la raccolta di materiali ingombranti, ha richiesto l’adozione di provvedimenti viari nei siti delle sei circoscrizioni cittadine, dove si svolgerà la raccolta settimanale fino a dicembre 2019. Pertanto il dipartimento Mobilità Urbana ha disposto il divieto di sosta, con rimozione coatta, per singoli tratti e per una lunghezza di 15 metri, nella fascia oraria 00-18, nelle giornate di sabato, nei siti interessati alla collocazione dei cassoni scarrabili.

Domani, sabato 6, la raccolta sarà effettuata a Minissale pressi rudere (II circoscrizione), a piazza Lo Sardo (IV circoscrizione) e Salita Papardo angolo Salita Sperone (VI circoscrizione). Il cronoprogramma dell’attività proseguirà sabato 13, sul lungomare di Santa Margherita (I circoscrizione), al parcheggio Palmara (III circoscrizione) e nella piazza del villaggio San Matteo (V circoscrizione); sabato 20, a villaggio CEP pressi asilo comunale (II circoscrizione), a Largo Seggiola (III circoscrizione) e a Torre Faro via 1° Palazzo (VI circoscrizione); sabato 27, a Mili Marina c/o Palazzetto dello sport (I circoscrizione), in via San Cosimo angolo via Maregrosso (III circoscrizione) e in via Torrente San Licandro – di fronte campetti Coppola (V circoscrizione).

