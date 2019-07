18° edizione della Festa regionale dei diaconi insieme alle famiglie a Messina

Si svolgerà a Messina, domenica 7 luglio, la .18° edizione del Fir, la Festa regionale dei diaconi insieme alle famiglie L’evento è organizzato dal Centro regionale “Madre del Buon pastore” per la formazione permanente del Clero. Il tema di riflessione scelto per questa edizione 2019 è “Diaconi ad ministerium Episcopi”.

“Messina, Città di Maria, umile serva del Signore, diventa per un giorno “cenacolo” nel quale la Madre di Dio convoca i diaconi, come a Cana di Galilea, per condurli ad assecondare fedelmente la volontà del Suo Figlio Gesù”. Così scrive l’arcivescovo mons. Giovanni Accolla, porgendo il suo personale invito ai diaconi delle diciotto diocesi della Sicilia in occasione della 18° edizione del FIR. E aggiunge: “La Festa regionale sarà ancora una volta, non soltanto una meravigliosa Giornata di gioia e di fraternità, ma anche l’occasione propizia per purificare le motivazioni della vostra scelta ministeriale e aprirvi al dono dello Spirito che vi fa ardere il cuore. Il tema di quest’anno, “Diaconi ad ministerium Episcopi” – continua mons. Accolla -, vi rimetterà in gioco, con rinnovato entusiasmo, nella leale e generosa collaborazione con la missione pastorale dei vostri Vescovi. Siete chiamati a diventare ancora di più le antenne di un discernimento capace di captare le necessità della nostra gente e, al tempo stesso, il braccio operativo della carità di Cristo Buon Pastore, che si esprime mediante la paternità e la pastoralità del Vescovo”.

Il FIR si svolgerà presso il Seminario arcivescovile e prevede due relazioni: la prima di don Dario Vitali, della Pontificia Università Gregoriana di Roma, sul tema “Diaconi: che fare?”, mentre la seconda, sul tema “Diaconi dispensatori di carità per una Chiesa serva e povera” sarà a cura di Enzo Petrolino, presidente della Comunità del Diaconato in Italia.

“Approfondiremo il tema del diaconato – spiega don Calogero Cerami, direttore del Centro “Madre del Buon Pastore” – come estensione del ministero del vescovo nella cura della Chiesa, in particolare delle membra più doloranti della ‘portio Populi Dei’ a lui affidata“.

Ai lavori parteciperanno mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare di Messina – Lipari – S. Lucia del Mela, e Alessandro Lo Nardo, rettore del Seminario.

