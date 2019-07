Il Direttore sanitario del Policlinico non avrebbe i requisiti, Todaro ne chiede la revoca

dal curriculum del dott. Levita Antonino, pubblicato come allegato alla delibera di nomina, si evince che, oltre alla laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in Neurochirurgia, egli è stato assunto come Dirigente Medico presso il Policlinico Universitario di Messina, a tempo indeterminato e rapporto esclusivo dal 02.01.2001; ed inoltre dal 1998 ha svolto come Medico Incaricato Provvisorio alle dipendenze del Ministero della Giustizia, presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina);