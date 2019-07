Nasce “Azione Milazzese” il “contenitore” politico di Ninni Petrella

È stata presentata ieri sera a La Chicca Palace hotel di Milazzo ‘Azione milazzese’ un comitato di cittadini e idee promosso da Ninni Petrella, responsabile del dipartimento regionale dei trasporti Ugl e membro del comitato tecnico della conferenza permanente dell’area dello Stretto. Al tavolo dei relatori erano presenti anche Oriana Stendardo e Adriano Falletta. (in foto).

‹‹Oggi diamo vita a un contenitore dentro il quale spontaneamente i cittadini possono avvicinarsi – ha spiegato Petrella – che si rivolge a coloro che sono stanchi delle numerose carenze e difficoltà nelle quali versa Milazzo››.

‘Azione milazzese’ propone un agenda programmatica per la città mamertina in vista delle prossime amministrative 2020: un vademecum concreto e realizzabile, che vorrebbe divenire il programma amministrativo della prossima legislatura.

Il coordinatore Petrella, però, tiene a chiarire che ‘Azione milazzese’ non è una lista civica e non è detto che lo divenga, ‹‹è un programma studiato, attuale e moderno – spiega – adattato alle esigenze di Milazzo. Vorremmo arrivare alla stesura di un contratto non solo con i partiti e i movimenti politici e cittadini già costituiti, ma con tutta la cittadinanza. Abbiamo bisogno di tutti per fare tornare la nostra città un punto di riferimento turistico ed economico centrale in Sicilia››.

Tra i presenti, l’ex assessore comunale del Comune Massimo D’Amore, il consigliere comunale Franco Coppolino, l’ex assessore Maurizio Capone e l’ex candidato sindaco per la Lega Pino Ragusi, Mario Saporita della Lega Milazzo e Santo Lepro della Lega di Barcellona Pozzo di Gotto.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it