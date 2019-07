Si è conclusa con successo la “Swim for smile”, la traversata solidale dello stretto

Per il quarto anno consecutivo, Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico e chirurgo volontario della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, ha rilanciato la sfida per parlare dell’importanza di una chirurgia sicura, tempestiva ed efficace nel trattamento e la cura delle malformazioni al volto, in particolare della labiopalatoschisi.

La prova sportiva diretta da Mimmo Pellegrino ha preso il via a Capo Peloro, sulla costa messinese; dopo un tragitto di circa 2 miglia, gli atleti sono arrivati sulla costa calabrese. 30 gli atleti iscritti, il numero massimo consentito dalla capitaneria di porto per questo tipo di traversate.

La Fondazione ha attivato una raccolta fondi su facebook , a sostegno dell’iniziativa.

