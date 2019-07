Acr Messina, ingaggiati Crucitti e Fragapane

Acr Messina comunica di avere definito gli ingaggi dei calciatori Antonio Crucitti e Alessandro Fragapane.

Antonio Crucitti è un trequartista classe ’87, originario di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. Reduce da un’ottima stagione con la Cittanovese, con cui ha disputato 27 gare segnando ben 21 reti, Crucitti vanta oltre 300 partite giocate in carriera, quasi tutte in serie D con due parentesi in serie C2, prima con il Modica nella stagione 2005/2006 e poi con il Bassano Virtus nell’annata 2008/2009. Il debutto in D, invece, risale alla stagione 2007/2008, quando con la maglia del Libertas Acate disputa 32 gare corredate da 5 centri. A seguire la già citata avventura al Bassano, prima del ritorno in D con l’Hinterreggio, con cui giocherà tre stagioni consecutive per un totale di 75 presenze e 19 centri. Nel 2012 il passaggio al Ragusa e, poi, le avventure con la Nuova Gioiese dal 2013 al 2015 (19 i gol firmati in Calabria), con Rende e Vibonese nella stagione 2015/2016, con la Palmese nel 2016/2017 (33 gare e 14 gol) e con Taranto e AZ Picerno nell’annata 2017/2018. Oltre 80 le reti complessive segnate, tutte in D.

Alessandro Fragapane, messinese di nascita, terzino mancino classe ’94 capace di giocare anche al centro della difesa, ha contribuito nella passata stagione alla salvezza del Città di Messina nel girone I di serie D, disputando 29 presenze e firmando anche 2 reti. Prodotto della scuola calcio del Camaro, è proprio con il Città di Messina che il difensore debutta in prima squadra, già nella stagione 2011/2012 a poco più di diciotto anni, in Eccellenza, dove gioca 13 gare prima di passare, nel successivo campionato, alla Nuova Igea (18 presenze). L’anno dopo il ritorno al Città Di Messina e il debutto in D, con 15 gare disputate. Nelle quattro annate a seguire, oltre 100 presenze in due campionati di Eccellenza e altrettanti di Promozione.

