Acr Messina, Michele Cazzarò è il nuovo allenatore

Acr Messina comunica di avere affidato l’incarico di allenatore della prima squadra per la stagione 2019/2020 al tecnico Michele Cazzarò.

Nato a Taranto il 15 gennaio 1973, Cazzarò vanta una lunga carriera nel professionismo da calciatore. Oltre 400 le presenze collezionate tra C1 e C2 con le maglie di Forlì, Taranto, Avezzano, Castrovillari, Torres, Pisa, Martina Franca, Benevento, Monopoli, Lumezzane e Andria, nel periodo compreso tra il 1993 e il 2009.

Il suo percorso da allenatore inizia dalla formazione Juniores del Taranto, guidata dal 2012 al marzo 2015, quando gli viene affidata la panchina della prima squadra nella parte finale della stagione: subentrato a campionato in corso, Cazzarò porta il Taranto fino al secondo posto, per poi disputare i playoff in cui supera Potenza, Rende e Viterbese prima di cadere in finale contro la Sestrese. Nella stagione seguente, 2015/2016, conquista ancora una volta il secondo posto ma non viene riconfermato sulla panchina del Taranto, ripescato in C nell’annata successiva. Le strade della squadra rossoblù e di Michele Cazzarò tornano ad incrociarsi nuovamente nell’ottobre 2017, nel momento in cui il tecnico pugliese viene richiamato in panchina per sostituire Francesco Cozza e risale la classifica chiudendo al quarto posto il campionato, per poi battere l’Altamura nel primo turno playoff ma perdendo in finale contro la Cavese. Nella scorsa stagione, infine, nonostante il turno di Coppa Italia superato contro il Nardò, le strade di Cazzarò e del Taranto si sono divise già ad agosto, ancor prima dell’inizio del campionato.

Con Michele Cazzarò arriva a Messina anche il vice allenatore Vincenzo Murianni, tecnico classe ‘70, anch’egli tarantino di nascita, che nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda al Taranto.

A mister Cazzarò ed al suo vice il benvenuto della società, con l’auspicio che possano offrire un importante contributo al nuovo corso dell’Acr Messina.

