Problemi idrici fra rione San Licandro basso, Ogliastri e Viale Annunziata

Carenza idrica in queste ultime ore si è registrata In alcune zone della quinta circoscrizione a comunicarlo il consigliere Franco laimo immediatamente contattato da tanti residenti delle zone del rione di San Licandro basso, rione Ogliastri ed alcuni tratti del Viale Annunziata ( in quest’ultimo caso a causa di consistenti perdite registrate).

Lo stesso consigliere si è immediatamente attivato mettendosi in contatto con la partecipata AMAM mediante i propri tecnici è lo stesso presidente Puccio Salvo e l’Assessore al Pronto Intervento Massimo Minutoli, solerti alla risoluzione della problematica.

Avviata dunque una Task Force che dovrebbe riportare la soluzione alla normalità tra stasera e domani, e qualora il problema dovesse prolungarsi per ulteriori ore sarebbero pronte le autobotti al fine di limitare i disagi visto Inoltre le elevate temperature di questi ultimi giorni.

