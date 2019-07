Sant’Agata di Militello: festival del karting cittadino

Fervono i preparativi per l’imminente Gran Premio kart città di Sant’Agata, gara dalle tradizioni molto remote che torna a corrersi in questi luoghi dopo parecchi anni. Un tuffo nel passato per chi ha ricordi lontani di go kart dall’aspetto molto diverso per loro essenzialità telaistica, ma che non mancavano di emozionare i numerosi appassionati dell’epoca.

Proprio in questi giorni Sant’ Agata si è preparata al grande evento sportivo rifacendo il look al circuito con il nuovo asfalto nelle parti disastrate per favorire il regolare svolgimento delle gare e dare a piloti e team la possibilità di raggiungere le migliori prestazioni. Il circuito che sarà allestito nella giornata di sabato 13 luglio proprio sul lungomare comprenderà due lunghi rettilinei, uno sulla via Enrico Cosenz su cui sarà ubicato lo start, l’altro su via Regione Siciliana che farà da ritorno, mentre la chiusura della pista si otterrà attraverso un breve tratto della via Roma e uno della via Campidoglio, per uno sviluppo totale di 670mt.

Nello stesso sabato si potranno effettuare le prove di allenamento che continueranno nella mattinata di domenica 14 luglio prima dell’appuntamento col cronometrato fissato alle ore 11,30 per stabilire le griglie di partenza. A differenza delle precedenti gare di questa stagione, non sono previste prefinali, l’interesse della manifestazione sarà dunque focalizzato sulle finali che cominceranno a partire dalle 15,00.

Le categorie previste sono, la 60 minikart, la 100 amatoriale, la 125 Tag, la 125 kzn under e over, la 125 Day, la 125 Club, under, senior e over.

Fra i piloti di spicco sono attesi i capolista delle attuali graduatorie di campionato: Mineo, Galioto, Aglieri Rinella, Cassarà, Sabella , Di Pisa e il trio di “big” Scurti, Moscarelli e Ranvestel, grandi protagonisti delle prime uscite stagionali.

