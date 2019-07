Agosto messinese: tra tradizioni e novità

Il programma dell’Agosto messinese si sta definendo. Manca poco più di un mese alla tradizione della Vara e dei Giganti. Si sta ancora valutando invece l’apertura della fiera. Ad oggi l’unica proposta sembra essere quella dell’autorità portuale per la gestione della cittadella per le quattro settimane di agosto. Nel frattempo Palazzo Zanca ha stanziato 34.000 euro per le spese necessarie per la processione della Vara.

Questi soldi serviranno per l’assicurazione, il montaggio della macchina e tutto ciò che attiene alla sicurezza. Sono infatti circa 100.000 le persone che popoleranno Messina il 15 agosto, ed è chiaro che ogni passaggio è sempre più complesso. Il terzo Quartiere ha chiesto che sia confermata anche la passeggiata dei giganti fino a Camaro, lo stazionamento e poi il trasferimento a Piazza Unione Europea che quest’anno sarà il quartier generale del programma comunale delle attività culturali.

Il calendario degli eventi di agosto ha un valore complessivo di circa 120.000 euro, la metà dei quali proverranno dalla tassa di soggiorno. Per evitare tagli sarà invece necessario il sostegno degli sponsor. Lo scorso anno la risposta al bando però è stata di soli 16.000 euro.

Per quanto riguarda la Piazza del Comune sarà riproposto il cinema all’aperto, in particolare il 26 agosto ci sarà un galà dedicato agli attori comici Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

Anche altre piazze centrali ospiteranno degli eventi. A piazza castronovo, casa pia, del popolo e Cairoli anche band di cover music. In fiera l’unica offerta pervenuta per il bando di concessione di agosto è stata quella dell’azienda Fratellone di Claudio Prestopino che ha proposto esposizioni commerciali, iniziative culturali e d’intrattenimento a ingresso gratuito.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it