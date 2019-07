Fondachello Valdina: i Carabinieri arrestano un uomo per evasione

Nel pomeriggio di giovedì 11 luglio, in ottemperanza ad un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare e applicazione della misura della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Messina, i Carabinieri della Stazione di Fondachello Valdina hanno arrestato I.V., 37enne, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento scaturisce dalla richiesta avanzata dai Carabinieri della Stazione di Fondachello Valdina che hanno riscontrato reiterate violazioni degli obblighi a cui era sottoposto l’uomo, il quale evadeva dal luogo degli arresti domiciliari per recarsi presso l’abitazione dei suoi familiari, minacciandoli.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi su disposizione dell’A.G. mandante.

