FC Messina: ingaggiati Paolo Carbonaro e Mario Riccardo Correnti

La Società FC Messina comunica di aver definito gli ingaggi dei calciatori Paolo Carbonaro e Mario Riccardo Correnti.

Paolo Carbonaro, attaccante nato a Palermo il 16 Febbraio 1989, è un esterno offensivo adattabile anche nei ruoli di prima o seconda punta.

Vanta oltre 180 presenze tra Serie C e Serie D, condite dall’esordio in Serie A nella stagione 2007-2008 con il Palermo, formazione in cui cresce calcisticamente.

Nel 2008-2009 si lega al Monopoli militante in C2 dove colleziona 30 presenze e 2 reti.

L’anno successivo passa al Giulianova in C1, mettendo a referto 29 presenze e 4 reti.

Prosegue il suo percorso in C1 tra Barletta e Gela, maturando 20 presenze tra il 2010 e il 2011.

Nel 2011-2012 torna in C2, ancora con il Giulianova, collezionando 26 reti e 5 gol.

Esperienza nel 2012-2013 con il Catanzaro, prima di concludere la stagione nell’’Hinterreggio con 13 apparizioni e 7 reti.

Rimane in terra calabrese anche nell’annata successiva, stavolta con la Vigor Lamezia in C2, chiudendo con 12 presenze ed 1 rete.

Tra il 2014 e il 2015 veste le maglie di Aversa Normanna e AC Monza in Serie C, collezionando un totale di 19 presenze condite da 1 gol.

Le ultime 4 stagioni lo hanno visto protagonista nel massimo campionato dilettantistico tra Venezia, Altovicentino e Folgore Caratese, dove ha maturato 99 presenze 27 reti.

Aumenta il parco under con il tesseramento di Mario Riccardo Correnti, giovane attaccante nato a Palermo il 24 Febbraio 2001.

Ala sinistra, può essere utilizzato anche sul versante destro.

Nell’ultima stagione 24 presenze e 7 gol nel vivaio rosanero, tra Campionato U17 Nazionale, Campionato Primavera e Coppa Primavera.

