Problemi igienico sanitari nel Rione San Licandro Basso

Nel quartiere Sud Americano si lamenta la presenza di zecche e blatte.

Ad evidenziarlo il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo, che nella giornata di ieri è stato contattato da diversi residenti del luogo. Una residente della Via Paraguay racconta che terrorizzata non esce più di casa, perché si è ritrovata il proprio figlio ed il proprio cane coperti di zecche, fortunatamente nessun morso per il bambino, e nonostante le “zanzariere”, grosse blatte riescono ad entrare nella propria abitazione.

Nonostante le misure di prevenzione contro ratti, blatte, pulci zecche e zanzare, attuate dal Dipartimento Sanità, ancora in diverse zone del territorio non stati effettuati gli interventi in merito.

La V Circoscrizione, prosegue Laimo, ha svolto un lavoro attento e certosino nell’indicazione di tutte le aree da disinfestare mediante una corposa delibera di Consiglio (che anche in questo caso individuava fra le svariate zone anche l’intero Rione di San Licandro Basso e le vie limitrofe) .

Adesso ci si attende che tali interventi di disinfestazione si completino gradatamente e per tempo.

