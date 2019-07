ASD San Fratello: si riparte con un nuovo direttivo

Dopo le dimissioni da presidente da parte di Delfio Calabrese, per l’ASD San Fratello è calato un velo di pessimismo. Quello appena trascorso è stato un anno particolare, la dipartita del carissimo Salvatore Cortese anima della società nero-verde è pesata come un macigno. Poi si sono susseguite diverse vicende che hanno appesantito la squadra: le dimissioni di Mister Cottone, i diversi infortuni, le tantissime assenze, le gare fuori casa a causa della ristrutturazione del campo sportivo … eppure nonostante le vicende appena accennate la compagine Nero-Verde è riuscita a salvarsi, grazie all’impegno di tutti e in particolare di Delfio Cortese, Calabrese e Veneroso che hanno guidato la squadra alla permanenza nel campionato di prima categoria.

Tutti pensavamo che a causa della mancanza di fondi, di sponsor sostanziosi, la carenza di persone che potessero essere presenti come dirigenza e far sentire la loro voce durante l’anno, ma soprattutto la mancanza di un progetto serio che potesse coinvolgere i ragazzini e i giovani togliendoli dalla strada, fossero di impedimento per ricostruire una squadra che dal 2013 ha dato tutto quello che poteva per la maglia.

Ed è proprio nel rispetto di tutti coloro che hanno donato il loro tempo e il loro lavoro e la loro passione in tutti questi anni, che ieri presso la Villa San Benedetto il Moro, alla presenza del Sindaco Dott. Salvatore Sidoti è avvenuta la presentazione del nuovo consiglio direttivo composto da:

Presidente: Di Bartolo Ciro, Vice presidente: Manasseri Salvatore, Direttore sportivo: Calabrese Filadelfio, Direttore generale: Ricciardi Benedetto e Salerno Delfio, Segretario: Foti Benedetto, Cassiere: Ziino Filadelfio Addetto stampa: Manasseri Paolo, Allenatore: Antonio Reale

L’obiettivo primario che ha trovato tutti concordi è quello di formare una rosa che possa competere nei i gradini alti della classifica.

Sulla Pagina Fb dell’ASD Sanfratello si legge:

“È stato scelto come allenatore Antonio Reale che già aveva allenato la compagine Nero verde due anni fa , quest’anno entra con un obiettivo specifico: quello di portare l’asd da partecipante a protagonista nel nuovo campionato.

Un grazie a tutti coloro che hanno deciso di entrare a far parte di questa MERAVIGLIOSA realtà è a quelli che ci sono sempre stati

Un grazie particolare a tutti i ragazzi che hanno sempre messo al primo posto nonostante le sconfitte dell’ultimo anno l’amore incondizionato per la nostra maglia Nero verde e grazie a chi ci supporterà dall’esterno per migliorare sempre questa fantastica realtà”.

Ci si augura che ci sia uno sguardo rivolto al settore giovanile che qualche anno fa era ben seguito. Siamo sicuri che la nuova dirigenza composta da padri di famiglia non trascuri questa realtà di cui l’ex direttore sportivo Salvatore Cortese, aveva un progetto importante: affiliare l’ASD e in particolare il settore giovanile al Sassuolo…si spera che non rimanga un sogno.

