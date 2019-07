Palmira Mancuso nella direzione nazionale di Più Europa

Il gruppo messinese di Più Europa si rafforza all’interno del partito con l’ingresso in direzione nazionale di Palmira Mancuso, eletta in assemblea al congresso di gennaio 2019 nella lista Libertà Stato di diritto Democrazia.

L’insediamento avverrà il prossimo 30 luglio a Roma, alla presenza dei vertici del partito riuniti per discutere la futura programmazione territoriale.

“Ringrazio Giulia Crivellini e Virginia Fiume che mi hanno preceduto in Direzione per il loro prezioso contributo di idee e iniziativa politica che certamente continueranno a non far mancare, e di cui mi farò portavoce – dichiara Palmira Mancuso – E’ una opportunità importante per la Sicilia che mi appresto a rappresentare con maggiore forza dentro il partito, consapevole di avere alle spalle un gruppo giovane ma capace di lavorare insieme, così come è stato durante l’ultima campagna elettorale che ci ha visti protagonisti con il nostro coordinatore provinciale Alessandro De Leo e il nostro candidato Giuseppe Sanò”.

“Sono certa – conclude Mancuso – che anche con l’ingresso di Fabrizio Ferrandelli nella Segreteria Nazionale, sarà più efficace il mio impegno verso la Sicilia e verso le donne che spero di ben rappresentare oltre ogni questione di quote”.

