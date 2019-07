Ass.ne Musicale “V.zo Bellini” Il 26 luglio al Chiostro dell’Arcivescovado il concerto della Compagnia Siciliana Musici e Cantori

Due serate all’insegna della buona musica nello splendido scenario del Chiostro dell’Arcivescovado. È la proposta estiva dell’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini”, in piena attività anche durante la bella stagione.

Il primo degli appuntamenti in programma, organizzati in collaborazione con l’Associazione “Ars Nova Messina”, si terrà venerdì 26 luglio alle 21 e avrà come protagonista la Compagnia Siciliana Musici e Cantori. La formazione costituita da Matilde Perissinotti Bisoni (voce e percussioni), Marcello Cacciola (chitarra, mandolino, friscaletto di canna e voce), Francesco Egitto (fisarmonica e voce), Maurizio Tamà (voce, tamburo a cornice e marranzano), Gaetano Santisi (basso e chitarra), Concetto Stracuzzi (voce, tambuto a cornice e percussioni) offrirà al pubblico messinese “Canti di Sicilia”: “Cu ti lu dissi”, “La taranta di li strumenti”, “Brucia la terra” e “Spunta lu suli” saranno solo alcuni dei brani che scandiranno questo affascinante viaggio nella musica popolare.

Giovedì 1 agosto, sempre alle 21, sarà invece la volta del Trio Atipico Danzarin, con Antonino Cicero (fagotto), Alessandro Blanco (chitarra), Giovanni Alibrandi (violino).

Gli Artisti

La Compagnia Siciliana Musici e Cantori nasce nel 1998 dall’incontro di cinque amici appassionati cultori di tradizioni e canti popolari siciliani, che, provenendo da diverse esperienze di appartenenza al mondo musicale, riescono da subito ad arricchire un repertorio che consente loro di offrire concerti dalla durata di oltre tre ore.

Oggi la compagine della Compagnia è composta da sette elementi tra strumentisti, cantanti e vocalist. Durante questo lungo percorso musicale, che dura ormai da oltre venti anni, l’ensemble ha approfondito ed ampliato il proprio repertorio spaziando anche nel mondo della musica etnica.

Insieme alla “Compagnia Siciliana di Musici e Cantori” nasce L’omonima Associazione che promuove ed organizza progetti ed eventi celebrativi del territorio siciliano.

Programma

Canti di Sicilia

Zightizì

Cu ti lu dissi

Vitti vitti

La taranta di li strumenti

L’acqua è nta cannata

Quannu vidu a tia

E vui durmiti ancora

Filastrocci missinisi

Rosa canta e cunta

Stilla chiara

Ninicchia

Patri parrucu e badissa

Brucia la terra

L’ogghiu

Cpunta lu suli

Lu spicchiu d’agghia

