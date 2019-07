Irritec Costa d’Orlando ufficializza un nuovo arrivo: Marcello Crusca

La Irritec Costa d’Orlando ufficializza un altro nuovo arrivo. Si tratta di Marcello Crusca che rimpingua il reparto piccoli della squadra allenata da coach Condello. Crusca si unisce così agli acquisti di Teghini, Perez e Riccio in un reparto completamente rivoluzionato rispetto la scorsa stagione.

Marcello Crusca è cresciuto nel settore giovanile di Domodossola per poi passare tra le fila del College Basketball Borgomanero per gli ultimi anni da Under, ha già calcato i parquet della terza serie nazionale con la casacca di Oleggio tre anni fa e, la scorsa stagione, con Scandiano. Nella stagione 2016/2017 ha invece militato come quarta guardia a Ravenna in A2, ritagliandosi un ruolo da specialista e minuti di qualità in campo.

Ottimo tiratore da 3, mastino difensivo capace di marcare dall’1 al 3, Crusca possiede i caratteri giusti per la filosofia di gioco di Peppe Condello.

“Vengo da un piccolo paesino di montagna in cima al Piemonte, quindi la Sicilia sarà un’esperienza completamente nuova per me. Sono cresciuto cestisticamente parlando nel College Basketball Borgomanero e degli ultimi 4 anni, 3 li ho passati in serie B tra Oleggio, Ortona e Scandiano, con una parentesi di A2 a Ravenna nella stagione 2016/2017. Sul campo il fondamentale che mi piace di più usare è il tiro da 3 punti, anche se lavoreremo durante l’anno per migliorare il bagaglio tecnico. Ringrazio il coach e la società dell’opportunità di poter giocare per la Costa d’Orlando, di cui quest’estate ho avuto esclusivamente referenze positive. Arrivo in Sicilia con una buona dose di rabbia agonistica e voglia visto che le ultime due stagioni purtroppo non sono andate benissimo, per usare un eufemismo. Questa “rabbia” cercherò di trasformarla in energia positiva per dare tutto, sia in allenamento che in partita, per aiutare la squadra a fare un’ottima stagione. Forza Costa d’Orlando!”

