Giovedì 1 agosto, il Chiostro dell’Arcivescovado accoglierà il Trio Atipico Danzarin con “Pasion Tango”

Sarà la suggestiva e coinvolgente atmosfera del tango argentino a chiudere la minirassegna estiva promossa dall’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini” in collaborazione con l’Associazione “Ars Nova Messina”.

Dopo l’esibizione della Compagnia Siciliana Musici e Cantori, che ha condotto il pubblico in un affascinante viaggio nella musica popolare, giovedì 1 agosto alle 21, il Chiostro dell’Arcivescovado accoglierà il Trio Atipico Danzarin con “Pasion Tango”.

La formazione costituita da Alessandro Blanco (chitarra), Giovanni Alibrandi (violino) e Antonino Cicero (fagotto) eseguirà brani di Astor Piazzolla, Juan de Dios Filiberto, Aníbal Troilo, Mariano Mores, Feliciano Brunelli, Francisco Canaro, Rosita Melo, José Dames e Sebastián Piana.

Gli Artisti

Il Trio Atipico Danzarin nasce nel 2013 con l’intento di coltivare la grande tradizione musicale delle orchestre tipiche del tango argentino e il suo vasto repertorio. Aníbal Troilo, in particolare, ne è il nume ispiratore nel centenario della sua nascita.

Nella formazione dell’ensemble atipico gli strumenti tipici della tradizione del tango (chitarra, violino e, occasionalmente, il contrabbasso) si uniscono alla sonorità atipica del fagotto (strumento di tradizione musicale classica) dando luogo a sonorità ed un groove unico, allo stesso tempo antico e moderno.

Il Trio Atipico Danzarin è formato da musicisti di provenienza classica, dal 2013 ad oggi vanta numerosi concerti sia in festival e milonghe tradizionali che in eventi e stagioni concertistiche. Il rodato programma musicale che il trio propone comprende sia un repertorio tipico “milonguero” fruibile da un pubblico danzante (il concerto si sviluppa seguendo l’analoga programmazione delle musiche nelle serate danzanti di tango in cui si alternano tandas di tanghi, vals, milonghe) sia una formula da concerto con la proposta di un repertorio di brani classici d’ascolto, da Piazzolla a Gardel.

Sulle loro note si sono esibiti i ballerini argentini Nani Peralta, Antonella Terrazas, Luna Palasios, Gustavo Guarnieri, Gabriela Perea, Diego Calarco (in coppia con Marzia di Franco), Claudio Forte (in coppia con Barbara Carpino) e i russi campioni europei Dmitriy Kuznetsov e Olga Nikola.

