La calda estate del “19° giro podistico a tappe delle isole Eolie”

Manca ormai un mese all’inizio del “19° Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie”, in calendario dall’1 al 7 settembre. La manifestazione FIDAL, organizzata e promossa dalla Polisportiva Europa Messina del presidente Costantino Crisafulli in collaborazione con la Mediterranea Trekking, si svolgerà a Vulcano, Lipari e Salina.

Il programma agonistico prevede 5 tappe in 6 giorni, di lunghezza variabile dai 6.5 ai 14 km, da correre sulle strade di Vulcano (2 volte), dove la mattina di lunedì 2 sarà dato l’atteso via all’evento sportivo, Lipari (2) e Salina, ed una non competitiva ad andatura libera. Tra le novità di quest’anno il cambiamento del percorso della gara di Salina di mercoledì 4, diventato (Rinella – Malfa – Rinella). Gli atleti dovranno confrontarsi, quindi, subito con una lunga salita, caratterizzata da un panorama mozzafiato, che si trasformerà poi al ritorno, quando le energie saranno quasi esaurite, in una velocissima discesa. Mantenuto, invece, il passaggio nell’accogliente centro abitato di Malfa, dove avverrà l’inversione di marcia.

Due assoluti protagonisti delle passate edizioni hanno confermato, intanto, la loro presenza. Si tratta di Luigi Guidetti (Corradini Rubiera), dominatore del “Giro” dal 2005 al 2010 e salito numerose volte sul podio, e Carlo Mauro (Pam Mondovì), che si impose nel 2017, precedendo proprio Guidetti. Nelle prossime ore, potrebbero essere ufficializzati i nomi di altri ex vincitori della manifestazione eoliana, che tornerebbero, così, a competere sulle strade che li hanno già visti primeggiare.

Non mancheranno, infine, i momenti di intrattenimento, la scoperta di luoghi, tradizioni e storia, le degustazioni di prodotti tipici e naturalmente grande spazio per sole e mare in un’atmosfera vacanziera.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it