Scritte omofobe sul prospetto dell’ex Provincia, quando l’idiozia non ha limiti

Gli imbecilli a quanto pare sono anche a casa nostra. Tanto per non farci mancare nulla, anche Messina ha figli idioti che trascorrono il loro tempo continuando imbrattare la propria città.

Nelle ultime ore in via Gasparro, nella zona della galleria Vittorio Emanuele e del monte di pietà, sono comparse delle scritte omofobe in vari luoghi tra cui uno sui prospetti del palazzo dell’ex provincia.

L’ondata di violenza di intolleranza, ormai diventata legittima, grazie soprattutto a certi politici che incoraggiano e fanno leva sull’ignoranza di poveracci che credono di essere duri prendendo di mira immigrati e gay, si espande a macchia d’olio.

Speriamo che le telecamere presenti nelle zone imbrattate aiutino a risalire ai responsabili che non hanno sporcato solamente un muro, ma hanno imbrattato la dignità di quei messinesi che credono nei valori della condivisione e dell’accoglienza di ogni uomo.

