Villa Melania Cultural reFactory: il 4 agosto si conclude il “Summer Cultural Festival”

Si conclude con un interessante evento internazionale il “Summer Cultural Festival” nel suggestivo sito di “Villa Melania Cultural reFactory” a Pistunina a Messina. Domenica 4 Agosto alle 19.30 lo spettacolo teatrale “Ade e Proserpina e gli amori proibiti”nella splendida terrazza di Villa Melania dei componenti del “Trinacriatheatre”, una compagnia teatrale internazionale, che recita in italiano ed inglese, e sta attualmente intraprendendo un nuovo e ambizioso progetto su grande scala. Questa nuova performance condurrà il pubblico attraverso un’esperienza immersiva nel tempo e nello spazio. La performance utilizza tre miti siciliani di romanticismo interrazziale come punto di partenza, e tutti e tre hanno lasciato un segno indelebile nella cultura siciliana: Ade e Proserpina, Mata e Grifone e Lisabetta e Lorenzo. La produzione esplora l’impatto di una relazione proibita che si increspa attraverso la storia, dagli antichi Dei fino al Medioevo, svelandosi ai giorni nostri. Il progetto guida il suo pubblico in un viaggio lungo secoli che attraversa l’amore e la violenza, il regno dei vivi e dei morti.

Descrivendo il loro lavoro i componenti del “Trinacriatheatre” spiegano: “attraverso le nostre rappresentazioni portiamo avanti “un senso di gioco internazionale.” I nostri spettacoli sono creati utilizzando un’ampia varietà di tradizioni teatrali e una fisicità altamente immaginativa. Noi portiamo il nostro pubblico in un mondo di magia impossibile, mito fantastico, mentre sveliamo l’umanità sottostante”.

Il progetto Ade e Proserpina e gli amori proibiti è stato ideato a Londra lo scorso giugno con il supporto di CLF Art Café in Peckham. Lo sviluppo dell’opera è in corso con una compagnia di artisti internazionali. Negli Stati Uniti la compagnia Trinacriatheatre si è esibita a New York City, e poi in Boston a Watertown, Gloucester, e il North End. Per informazioni consultare il sito www.trinacriatheatre.com. Prima dello spettacolo visite guidate al sito di Villa Melania alle 17.30 e 18.30. Dopo la pausa di Agosto le visite guidate e gli spettacoli a Villa Melania riprenderanno la prima settimana di settembre.

