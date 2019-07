ExpoOliveri 2019 dal 1 agosto al 1 Settembre

Tutto pronto per il taglio del nastro della nuova edizione dell’atteso appuntamento dell’estate tirrenica e non solo, in programma dal 1 agosto al 1 Settembre presso il campo comunale di Oliveri.

Sale l’attesa per l’opening in programma domani pomeriggio 1 agosto 2019, start alle ore 19, alla presenza degli organizzatori, del sindaco della città di Oliveri e dei rappresentanti politici regionali.

L’organizzazione EuroFiere, come ogni anno, sta curando gli ultimi dettagli per la grande apertura che si preannuncia carica di aspettative e con un ampio numero di presenze fin dall’avvio di ExpoOliveri 2019.

La Fiera regionale si presenta dopo il successo straordinario ottenuto nelle ultime edizioni, imperniato su migliaia di visitatori: 140 mila accertati nella passata edizione 2018. Numeri fatti di sacrificio, passione e affidabilità dell’organizzazione Eurofiere srl che ha rinnovato anche quest’anno e per le prossime edizioni, la convenzione con il Comune di Oliveri e la nuova amministrazione guidata dal sindaco Francesco Iarrera.

Evento unico in Sicilia per caratteristiche di organizzazione e struttura della Fiera. Momento di incontro, svago ed aggregazioni per giovani, adulti e famiglie di tutte le età. In una vasta area espositiva di 13 mila metri quadrati si darà spazio all’artigianato, commercio, tipicità e tantissime novità.

La filosofia di ‘ExpOliveri 2018’ è quella di rappresentare un hub naturale per la promozione regionale del sistema commerciale e dell’eccellenza Made in Sicily, fornendo strutture e servizi ad alto valore aggiunto ai propri clienti, sia visitatori che espositori.

