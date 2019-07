Incendio in un appartamento in Piazza Duomo

Ieri sera, intorno alle 19.00, , la sala operativa del Comando di Via Salandra, ha ricevuto la chiamata di soccorso per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento sito al 3° piano in piazza Duomo di Messina.

Gli operatori VF sono riusciti a raggiungere l’incendio, circoscritto in una veranda, che aveva interessato un elettrodomestico, evitando il propagarsi delle fiamme nell’abitazione, che comunque è stata invasa dal fumo.

Due autopompa-serbatoio e un’ autobotte-pompa ed un autoscala si sono recati sul luogo dell’intervento, con l’impegno di 14 unità vigilfuoco.

Non si segnalano danni a persone.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it