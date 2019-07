Anche se San Francesco li chiamerebbe fratelli, non è certo bello vedere topi che attraversano la strada come se fossero dei normali pedoni. Questo succede in via degli Angeli così come in varie zone di Messina.

Nonostante i vari interventi per eliminare i non tanto graziosi topini, loro continuano indisturbati a vivere la città che con rifiuti e sporcizia varia lungo le strade si rende sempre più accogliente per loro e meno per l’uomo.

