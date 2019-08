Gaetano Sciacca alla guida del Centro per l’Impiego

Questione di ore per la firma del contratto che segna il passaggio di Gaetano Sciacca dall’Ispettorato del Lavoro al Centro per l’impiego.

E’ di pochi giorni fa la registrazione della Corte dei Conti del Decreto del ministro del Lavoro Luigi Di Maio per il potenziamento dei Centri per l’Impiego che consente di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di quattromila persone.

Gaetano Sciacca candidato a sindaco per il M5S alle ultime amministrative, dichiare che da oggi dovrebbero arrivare i primi navigator in Sicilia: si procederà quindi non solo all’assunzione di 429 navigator, ma soprattutto grazie ai quasi 32 milioni di euro per il 2019 e 28 milioni per il 2020, all’assunzione a tempo indeterminato dei primi 388 nuovi operatori nei centri per l’impiego della nostra regione.

Un piano straordinario di potenziamento destinato a rendere ancora più efficaci i Centri per l’Impiego che avranno, finalmente, la centralità nell’incontro fra domanda e offerta di lavoro.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it