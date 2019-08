Grave incidente in moto a Villafranca: perde la vita un poliziotto messinese

Un altro incidente stradale è avvenuto ieri notte a Villafranca. Questa volta la vittima è Salvatore D’anna, poliziotto messinese di 39 anni. L’incidente sarebbe avvenuto attorno alle 2.30 nella frazione Divieto di Villafranca.

Non sono ancora certe le dinamiche che hanno portato al terribile impatto, fatale per il giovane poliziotto. Salvatore D’anna guidava la sua moto, percorrendo una via nei pressi dell’area ex pirelli, quando sembra aver improvvisamente perso il controllo del mezzo ed essere finito contro un palo dell’illuminazione.

Sono stati purtroppo inutili i soccorsi del 118. Il corpo del poliziotto è infatti arrivato al policlinico già senza vita.

