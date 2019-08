Messina, ecco Pozzi in prestito dal Carpi

Acr Messina comunica di avere ingaggiato a titolo temporaneo il calciatore Alessio Pozzi. Nato il 14 dicembre 2000 a Roma, Pozzi è un portiere proveniente dal Carpi che nella passata stagione è stato in forza al San Marino Calcio, con cui ha disputato 29 gare nel girone D di Serie D.

La carriera del diciottenne Pozzi parte dalla scuola calcio della Lodigiani, prima del passaggio nel 2012 alla Vigor Perconti e, poi, al Certosa nella stagione successiva. Qui resta per tre annate, giocando negli Under 15 e negli Under 16 Èlite, prima di approdare alla Maceratese, con cui gioca 5 gare in maglia Berretti nel campionato 2016/2017, regalandosi anche la gioia di una presenza al Torneo di Viareggio. L’anno dopo il passaggio all’Avellino: 12 le presenze con la squadra Primavera.

Alessio Pozzi, che completa il parco portieri con Avella e Alleruzzo, si è aggregato al gruppo già nella serata di ieri e da stamattina è a disposizione del tecnico Cazzarò e del preparatore dei portieri Cataldi.

