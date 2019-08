Trovato senza vita l’anziano scomparso a Mistretta

I Vigili del fuoco del Comando di Messina, unitamente al Nucleo regionale TAS2 (Topografia Applicata al Soccorso di livello 2), Nucleo regionale Cinofili e al nucleo regionale SAPR (nucleo Sistemi di Aeromobile a Pilotaggio Remoto) sono riusciti a ritrovare la salma del signor Paolo Lo Iacono, 82 anni. Scomparsa da diversi giorni nel paese di Mistretta (ME).

Efficace e professionale è stato l’intervento dei cani molecolari del nucleo Cinofili dei Vigili del fuoco che hanno finalmente e prontamente intercettato con il loro fiuto, su indicazione dei luoghi da setacciare forniti dai TAS2 all’interno dell’UCL (Unità di Comando Avanzato), la possibilità di presenza dell’uomo nei pressi di una scarpata. Data la sua posizione in luogo impervio, sotto un costone, si è deciso l’utilizzo dei droni (SAPR) dei Vigili del fuoco che, dopo pochi minuti di volo, hanno dato conferma al fiuto dei cani, osservando immagini di un uomo riverso per terra.

Il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) ha raggiunto e riconosciuto il malcapitato, ormai esanime, il signor Lo Iacono e, in questi istanti stanno operando per il suo recupero per consegnare la salma a chi di competenza.

